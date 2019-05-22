Шесть человек погибли в ходе протестов в Индонезии

Шесть человек погибли, еще 200 пострадали во время протестных акций в Индонезии после объявления результатов всеобщих выборов. Об этом пишет агентство Reuters 22 мая, ссылаясь на губернатора страны.

Пострадавшие доставлены в больницы. Данные озвучены по состоянию на 9.00 (5.00 мск).

Indonesian police arrest at least 20 people accused of provoking riots in Jakarta following official results showing President Joko Widodo had been re-elected https://t.co/VJuBwUED6Y pic.twitter.com/F9BEqkAJ57 — Reuters Top News (@Reuters) May 22, 2019

ЦИК Индонезии вечером 20 мая завершил подсчет голосов. Победил действующий лидер страны Джоко Видодо, набрав 55,5 процента голосов. Его оппонент Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей. После объявления результатов начались протесты. В некоторых районах полиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать сотни митингующих.

Выборы в Индонезии состоялись 21 апреля. Явка превысила 80 процентов.