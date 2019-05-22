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8:39   22 Мая 2019
Весь мир

Шесть человек погибли в ходе протестов в Индонезии

Шесть человек погибли в ходе протестов в Индонезии

Шесть человек погибли, еще 200 пострадали во время протестных акций в Индонезии после объявления результатов всеобщих выборов. Об этом пишет агентство Reuters 22 мая, ссылаясь на губернатора страны.

Пострадавшие доставлены в больницы. Данные озвучены по состоянию на 9.00 (5.00 мск).

ЦИК Индонезии вечером 20 мая завершил подсчет голосов. Победил действующий лидер страны Джоко Видодо, набрав 55,5 процента голосов. Его оппонент Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей. После объявления результатов начались протесты. В некоторых районах полиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать сотни митингующих.

Выборы в Индонезии состоялись 21 апреля. Явка превысила 80 процентов.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #общество #протесты #индонезия

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