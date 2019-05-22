Air China потребовала от Boeing компенсации за простой самолетов 737 MAX

Китайские авиалинии Air China потребовали от корпорации Boeing компенсации за простой самолетов модели 737 MAX. Об этом 22 мая пишет агентство «Синьхуа».

Другой китайский перевозчик — China Eastern Airlines — также ранее потребовал компенсировать ущерб от простоя 14 таких самолетов.

Напомним, многие страны отказались от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX из соображений безопасности после двух авиакатастроф. Первая произошла 29 октября 2018 года. Самолет, принадлежащий компании Lion Air разбился в Индонезии. Жертвами трагедии стали 189 человек. Вторая — 10 марта этого года. Тогда воздушное судно компании Ethiopian Airlines разбилось в Эфиопии. В результате погибли 157 человек.

В корпорации признали, что в этих случаях имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик маневренности»).