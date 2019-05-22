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7:55   22 Мая 2019
Весь мир

Новые столкновения протестующих и полиции произошли в Индонезии

Новые столкновения протестующих и полиции произошли в Индонезии

Очередные столкновения полиции и сторонников оппозиции произошли в столице Индонезии, сообщает телеканал Kompas.

Несколько сотен протестующих заблокировали мосты и дороги в западной части Джакарты. Манифестанты начали забрасывать полицейских петардами и камнями. В ответ протестующие применили водометы и слезоточивый газ. К месту инцидента стягивается бронированная техника.

Согласно данным местно новостного портала Detik, к зданию Управления по наблюдению за выборами в Джакарте стали стягиваться сторонники оппозиции. К месту направлены подразделения армии.

Протесты начались во вторник после того, как были объявлены окончательные результаты выборов, прошедших 17 апреля. ЦИК страны заявил о победе действующего президента Джоко Видодо, который набрал 55,5 процента. Его соперник, генерал запаса Прабово Субианто набрал 44,5 процента.

Штаб оппозиционного кандидата выразил несогласие с результатами, заявив о намерении обратится в Конституционный суд. После этого около двух тысяч сторонников оппозиционера вышли на улицы, требуя пересмотреть итоги голосования.

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Автор: Олег Королев
#выборы #протесты #индонезия

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