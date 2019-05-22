Масштабные антитеррористические учения прошли в Хабаровском крае

Более тысячи силовиков, военных и представителей властей поучаствовали в масштабных антитеррористических учениях в Хабаровском крае, сообщает штаб регионального Национального антитеррористического комитет.

Учения проводились во вторник и среду в Хабаровске и пгт Корфовский. Согласно легенде учений, «террористы» захватили мостовой переход через Амур, осуществляли незаконное удержание «заложников», заложили «бомбу» в одной из школ, а их «пособники» организовали вооруженное нападение на воинской эшелон в районе станции поселка Корфовский, куда попали через пограничную зону.

Участники учений отработали взаимодействие и пресекли террористические акты, Всего в тренировке участвовали более тысячи человек. Задействовано более 150 единиц техники.

Глава аппарата оперативного штаба в Хабаровском крае Сергей Курдуков сообщил, что целью учений было совершенствование навыков межведомственной работы в ходе подготовки и проведения КТО.