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7:25   22 Мая 2019
Россия

Масштабные антитеррористические учения прошли в Хабаровском крае

Масштабные антитеррористические учения прошли в Хабаровском крае

Более тысячи силовиков, военных и представителей властей поучаствовали в масштабных антитеррористических учениях в Хабаровском крае, сообщает штаб регионального Национального антитеррористического комитет.

Учения проводились во вторник и среду в Хабаровске и пгт Корфовский. Согласно легенде учений, «террористы» захватили мостовой переход через Амур, осуществляли незаконное удержание «заложников», заложили «бомбу» в одной из школ, а их «пособники» организовали вооруженное нападение на воинской эшелон в районе станции поселка Корфовский, куда попали через пограничную зону.

Участники учений отработали взаимодействие и пресекли террористические акты, Всего в тренировке участвовали более тысячи человек. Задействовано более 150 единиц техники.

Глава аппарата оперативного штаба в Хабаровском крае Сергей Курдуков сообщил, что целью учений было совершенствование навыков межведомственной работы в ходе подготовки и проведения КТО.

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Автор: Олег Королев
#учения #хабаровский край #режим кто

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