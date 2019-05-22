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7:02   22 Мая 2019
Весь мир

Конгресс США должен ратифицировать новый договор NAFTA, заявил Трамп

Конгресс США должен ратифицировать новый договор NAFTA, заявил Трамп

Американский конгресс должен ратифицировать новое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

В своем письме к Конгрессу США Трамп отметил, что перед переходом к вопросам инфраструктуры необходимо сначала ратифицировать USMCA. По его словам, после принятия соглашения конгрессмены должны обратить внимание на поддерживаемый обеими партиями законопроект об инфраструктуре.

Ожидается, что в среду Трамп встретится в Белом доме со спикером Палаты представителей и лидеру демократического меньшинства Нэнси Пелоси и демократом Чаком Шумером. На встрече будут обсуждаться вопросы инфраструктуры страны, в том числе вопросы федерального  финансирования ремонтных работ.

На прошлой неделе США согласились отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики. Отмечалось, что данное решение открыло дорогу к USMCA7

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Автор: Олег Королев
#трамп #конгресс сша

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