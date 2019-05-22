Конгресс США должен ратифицировать новый договор NAFTA, заявил Трамп

Американский конгресс должен ратифицировать новое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

В своем письме к Конгрессу США Трамп отметил, что перед переходом к вопросам инфраструктуры необходимо сначала ратифицировать USMCA. По его словам, после принятия соглашения конгрессмены должны обратить внимание на поддерживаемый обеими партиями законопроект об инфраструктуре.

Ожидается, что в среду Трамп встретится в Белом доме со спикером Палаты представителей и лидеру демократического меньшинства Нэнси Пелоси и демократом Чаком Шумером. На встрече будут обсуждаться вопросы инфраструктуры страны, в том числе вопросы федерального финансирования ремонтных работ.

На прошлой неделе США согласились отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики. Отмечалось, что данное решение открыло дорогу к USMCA7