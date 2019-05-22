Глава администрации Зеленского пообещал РФ политику «кнута и пряника»

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к США об ужесточении санкций против России является ответом на отсутствие реакции на его инициативы. Об этом сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

В частности он отметил, что обращение Зеленского связано с тем, что РФ не соглашается на переговоры об освобождении задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Богдан заявил, что Украина при Зеленском в отношении России будет придерживаться политики «кнута и пряника».

По его словам, Украина должна двигаться к цели любыми способами - не только с помощью кнута, но и благодаря прянику. Он отметил, что Киев «посылает все сигналы» и Москве, отмечая готовность к компромиссам и диалогу.

Богдан подчеркнул, что Украина готова идти на встречу и разрешать конфликт мирно. Однако Москва, по его словам, на это не соглашается. По его словам, в таком случае Киев идет путем кнута, прося международное сообщество надавить на Россию.