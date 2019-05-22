Двух планировавших теракт боевиков ликвидировали под Владимиром

Двое бандитов, планировавших теракт, нейтрализованы во Владимирской области. Об этом сообщает информационный центр НАК.

Ранее стало известно, что на территории города Кольчугино в частном доме заблокированы террористы. На территории населенного пункта был введен режим контртеррористической операции (КТО).

НАК отмечает, что в ходе КТО в Кольчугино были нейтрализованы двое бандитов.

В ходе операции спецназ блокировал дом, где скрывались боевики. Жители близлежащих домов были эвакуированы. На предложение сдаться, террористы открыли стрельбу. Боевики ликвидированы ответным огнем.

Личности бандитов предварительно установлены. По данным НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций и поддерживали связь с ее зарубежными представителями. По заданию эмиссаров они готовили теракт на месте пребывания людей, отметили в штабе.

Правоохранители на месте перестрелки нашли оружие, боеприпасы, готовую самодельную бомбу и регилиозно-экстремистскую литературу.

В ходе операции никто не пострадал.