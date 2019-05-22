Тиллерсон ответил на вопросы комитета нижней палаты Конгресса США, сообщают СМИ

Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу с членами комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса, на которой ответил на вопросы о его работе в администрации американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе США.

По информации источников, Тиллерсон отвечал на вопросы главы комитета по иностранным делам демократа Элиота Энгела и стершего республиканца в комитете Майкла Маккола. Темой беседы стала работа Тиллерсона в Госдепе.

CNN напоминает, что демократы, получив большинство в Палате представителей, пытаются расследовать финансовые сделки Трампа и возможные причины его внешнеполитических решений.

Тиллерсон вступил в должность госсекретаря 20 января 2017 года. Начиная с лета этого же года, в СМИ появились сведения о том, что президент недоволен госсекретарем из-за разногласий во взглядах на КНДР, Иран и признание Иерусалима столицей Израиля.