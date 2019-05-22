Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Двух планировавших теракт боевиков ликвидировали под Владимиром

Двух планировавших теракт боевиков ликвидировали под Владимиром

 Итальянские власти задержали российского бизнесмена Смышляева

Итальянские власти задержали российского бизнесмена Смышляева
Власти Абхазии уточнили дату переноса президентских выборов

Власти Абхазии уточнили дату переноса президентских выборов

 Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Тиллерсон ответил на вопросы комитета нижней палаты Конгресса США, сообщают СМИ

Тиллерсон ответил на вопросы комитета нижней палаты Конгресса США, сообщают СМИ

 И.о. главы украинского Минздрава призвала изгнать Россию из СБ ООН

И.о. главы украинского Минздрава призвала изгнать Россию из СБ ООН
Двух планировавших теракт боевиков ликвидировали под Владимиром

Двух планировавших теракт боевиков ликвидировали под Владимиром

 Итальянские власти задержали российского бизнесмена Смышляева

Итальянские власти задержали российского бизнесмена Смышляева
Власти Абхазии уточнили дату переноса президентских выборов

Власти Абхазии уточнили дату переноса президентских выборов

 Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Тиллерсон ответил на вопросы комитета нижней палаты Конгресса США, сообщают СМИ

Тиллерсон ответил на вопросы комитета нижней палаты Конгресса США, сообщают СМИ

 И.о. главы украинского Минздрава призвала изгнать Россию из СБ ООН

И.о. главы украинского Минздрава призвала изгнать Россию из СБ ООН
5:35   22 Мая 2019
Весь мир

Тиллерсон ответил на вопросы комитета нижней палаты Конгресса США, сообщают СМИ

Тиллерсон ответил на вопросы комитета нижней палаты Конгресса США, сообщают СМИ

Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу с членами комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса, на которой ответил на вопросы о его работе в администрации американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе США.

По информации источников, Тиллерсон отвечал на вопросы главы комитета по иностранным делам демократа Элиота Энгела  и стершего республиканца в комитете Майкла Маккола. Темой беседы стала работа Тиллерсона в Госдепе.

CNN напоминает, что демократы, получив большинство в Палате представителей, пытаются расследовать финансовые сделки Трампа и возможные причины его внешнеполитических решений.

Тиллерсон вступил в должность госсекретаря 20 января 2017 года. Начиная с лета этого же года, в СМИ появились сведения о том, что президент недоволен госсекретарем из-за разногласий во взглядах на КНДР, Иран и признание Иерусалима столицей Израиля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#трамп #конгресс сша #тиллерсон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...