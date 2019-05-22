Итальянские власти задержали российского бизнесмена Смышляева

Российский предприниматель Андрей Смышляев арестован в Италии по международному ордеру от российских властей, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Александро Мария Тирелли.

Согласно документам МИД Италии, ордер на арест Смышляева был выдан в январе по статье «преднамеренное банкротство». Утверждается, что он, будучи гендиректором компании «Трек», в декабре 2015 года заключил договоры на поставку товара на сумму 34,6 миллиона рублей, не заплатив по взятым на себя обязательствам 2,85 миллиона рублей. Фирма «Трек» объявила себя банкротом в марте 2016 года.

Адвокат Смышляева заявил, что речь может идти о политическом преследовании. По его словам, с юридической точки зрения является странным тот факт, экстрадиция запрошена из-за столь малой суммы.

Тирелли отметил, что его клиент постоянно живет на озере Комо, не боясь выдачи. По его мнению, если бы Смышляев хотел бы скрыться, он бы уехал в Британию.

В генеральном консульстве РФ в Милане сообщили, что отслеживают ситуацию.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что против Смышляева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в предпринимательской деятельности в особо крупном размере