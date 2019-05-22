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Власти Абхазии уточнили дату переноса президентских выборов

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 Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
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Тиллерсон ответил на вопросы комитета нижней палаты Конгресса США, сообщают СМИ

 И.о. главы украинского Минздрава призвала изгнать Россию из СБ ООН

И.о. главы украинского Минздрава призвала изгнать Россию из СБ ООН
4:33   22 Мая 2019
Весь мир

И.о. главы украинского Минздрава призвала изгнать Россию из СБ ООН

И.о. главы украинского Минздрава призвала изгнать Россию из СБ ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время выступления на Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что ООН должна «перестать терпеть» присутствие РФ в Совбезе.

По ее словам, ООН не должно терпеть присутствие РФ в связи с якобы имеющейся российской агрессией против Украины.

Супрун заявила, что страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны отказаться от «российских денег», в противном случае международные организации рискуют стать «заложниками Кремля».

Также Супрун призвала к расширению режима санкций против Москвы. Она заявила, что обратном случае будет «вознаграждено поведение, обесценивающее преимущества мира и процветания».

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Украина является «надежным партнером мирового сообщества», тогда как Россия якобы мешает Киеву в проведении реформ.

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #сб оон #супрун

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