Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время выступления на Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что ООН должна «перестать терпеть» присутствие РФ в Совбезе.

По ее словам, ООН не должно терпеть присутствие РФ в связи с якобы имеющейся российской агрессией против Украины.

Супрун заявила, что страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны отказаться от «российских денег», в противном случае международные организации рискуют стать «заложниками Кремля».

Также Супрун призвала к расширению режима санкций против Москвы. Она заявила, что обратном случае будет «вознаграждено поведение, обесценивающее преимущества мира и процветания».

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Украина является «надежным партнером мирового сообщества», тогда как Россия якобы мешает Киеву в проведении реформ.