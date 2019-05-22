ЦБ Венесуэлы опроверг сообщения об отказе от Visa и Mastercard

Центральный банк Венесуэлы опроверг сведения о запланированном прекращении работы международных платежных систем в стране.

Ранее портал Banca y Negocios со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ страны и управление институтов банковского сектора приняли решение о развитии собственной платежной системы и отказе от платежных систем Visa, Mastercard и Maestro. Ожидалось, что это должно случиться к концу года.

В заявлении ЦБ страны отмечается, что речь идет о работе по созданию дополнительной и альтернативной национальной технологической платформы для осуществленяи платежей. Подчеркивается, что распоряжение не ставит перед собой целью прекращения операций международных систем.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара. При этом власти Венесуэлы накануне полностью либерализовали его обращение