Китай открыт для продолжения торговых переговоров с США, заявил посол КНР

Китай открыт для продолжения торговых переговоров с США, сообщил в эфире Fox News посол КНР в США Цуй Тянькай.

По словам дипломата, прежде всего необходимо знать, что хорошая торговая сделка послужит интересам обеих стран. Также он отметил, что хорошая сделка заключается на основе обоюдного уважения и взаимовыгоды.

По словам Тянькая, на протяжении года США неоднократно меняли решения в последний момент и срывали сделку, согласованную с большим трудом.

Также дипломат отметил, что у дисбаланса в торговле между США и Китаем есть ряд структурных оснований. По его словам, речь идет не просто о« жонглировании цифрам»и, но и о том, что Китай готов искать подходы к устранению дисбалансов в торговле, в том числе покупать больше товаров и услуг из США.

Тянькай отметил, что если у сторон есть политическая воля, то речь может идти об оптимистическом настрое.