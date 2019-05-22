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3:20   22 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Власти Абхазии уточнили дату переноса президентских выборов

Власти Абхазии уточнили дату переноса президентских выборов

Выборы президента Абхазии предложено перенести на 25 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее представитель оппозиции и участник переговоров с президентом Теймураз Хишба заявил, что предложение главы государства о переносе выборов на 26 августа было принято.

В сообщении пресс-службы президента Абхазии говорится, что представителям оппозиции нужно рассмотреть вопрос о возможности переноса президентских выборов на срок в рамках конституции и срока действующего главы государства - то есть, на 25 августа.

Во время встречи с представителями оппозиции Рауль Хаджимба сообщил, что он поддержит перенос, если ЦИК посчитает возможной регистрацию Аслана Бжания в качестве кандидата в президенты при его отсутствии. Оппозиция приняла данные предложения.

Ранее Хаджимба заявил, что оппозиция пытается захватить власть в республике.

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Автор: Олег Королев
#выборы #абхазия

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