Два ракетных снаряда разорвались в центре Алеппо

Два ракетных снаряда взорвались в сирийском городе Алеппо, сообщает телеканал Al Ekhbariya на своей странице в Twitter.

По предварительным данным, оба снаряда были выпущены по центру города. Место происшествия оцеплено силовиками, на место прибыли несколько автомобилей скорой помощи. Сообщений о пострадавших и погибших на данный момент не поступало.

Накануне сообщалось, что боевики « Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ) предприняли попытку прорвать позиции армии САР

По последним данным ЦПВС, в течение минувших суток боевики обстреляли шесть населенных пунктов в провинции Латакия, три в провинции Хама и поселение Биньямин в провинции Алеппо. Также отмечалось, что боевики террористических группировок готовят в Сирии провокацию с применением отравляющих веществ в провинции Идлиб.