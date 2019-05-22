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Власти Абхазии уточнили дату переноса президентских выборов

Власти Абхазии уточнили дату переноса президентских выборов

 Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

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2:48   22 Мая 2019
Весь мир

Два ракетных снаряда разорвались в центре Алеппо

Два ракетных снаряда разорвались в центре Алеппо

Два ракетных снаряда взорвались в сирийском городе Алеппо, сообщает телеканал Al Ekhbariya на своей странице в Twitter.

По предварительным данным, оба снаряда были выпущены по центру города. Место происшествия оцеплено силовиками, на место прибыли несколько автомобилей скорой помощи. Сообщений о пострадавших и погибших на данный момент не поступало.

Накануне сообщалось, что боевики « Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ) предприняли попытку прорвать позиции армии САР

По последним данным ЦПВС, в течение минувших суток боевики обстреляли шесть населенных пунктов в провинции Латакия, три в провинции Хама и поселение Биньямин в провинции Алеппо. Также отмечалось, что боевики террористических группировок готовят в Сирии провокацию с применением отравляющих веществ в провинции Идлиб.

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Автор: Олег Королев
#сирия #алеппо

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