Белый дом анонсировал июньский визит Трампа в Ирландию

Американский президент Дональд Трамп пятого июня нанесет визит в Ирландию, сообщает Белый дом.

Отмечается, что Трамп и ирландский премьер Лео Варадкар проведут двустороннюю встречу в Шэнноне пятого июня.

Трамп посетит Ирландию после того, как посетит Великобританию с госвизитом и почтит 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

В апреле пресс-служба Букингемского дворца сообщала, что Трамп будет находиться с первым государственным визитом в Великобритании с 3 по 5 июня. Его примет королева Елизавета II.

В июле минувшего года Трамп посещал Великобританию с трехдневным рабочим визитом, в ходе которой он провел переговоры с премьером страны Терезой Мэй и был принят на аудиенции у Елизаветы II. Визит в Великобританию сопровождался многочисленными акциями протеста против проводимой им политики.