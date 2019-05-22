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1:58   22 Мая 2019
Россия

Контртеррористическая операция проводится во Владимирской области

Контртеррористическая операция проводится во Владимирской области

Планировавшие совершить теракт бандиты заблокированы в одном из домов города Кольчугино Владимирской области, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Отмечается, что на данный момент в регионе проводится контртеррористическая операция. Режим КТО введен на территории города Кольчугино.

На данный момент силы правопорядка заблокировали бандитов в частном доме. Отмечается, что злоумышленники планировали совершение теракта.

На территории, где был введен режим, допускается применение временных ограничений и специальных мер.

В апреле режим КТО вводился на четырех улицах в Тюмени. В ходе операции силовики ликвидировали двух террористов. В частном доме , где находились боевики, были обнаружены два автомата Калашникова и два самодельных взрывных устройства.

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Автор: Олег Королев
#терроризм #владимирская область #режим кто

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