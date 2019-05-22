Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о ситуации, когда увидела у украинских политиков в глазах страх и отчаяние.

По ее словам, обычно в украинском парламенте были надменные, самодовольные лица, лицемерные и циничные глаза, а также лживые слова.

Савченко отметила, что их глаза впервые стали перепуганными, когда ее лишили депутатской неприкосновенности и садили в тюрьму. Она подчеркнула, что в этот момент поняла, что ситуация хорошая, поскольку показывает, что нардепы «люди и умеют бояться».

Депутат отметила, что отдала год своей жизни в тюрьме, чтобы увидеть «страх в глазах тех, кто считал себя бессмертным».

В марте минувшего года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, одобрив ее арест. Генпрокуратура Украины считает, что нардеп планировала теракты в здании парламента.