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1:26   22 Мая 2019
Весь мир

Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию вокруг Ирана

Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию вокруг Ирана

Российский лидер Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин, Меркель и Макрон отметили важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, поскольку договоренности в рамках СВПД являются «ключевым фактором поддержания международной стабильности и безопасности».

Отмечается, что сторонами подтверждена приверженность Франции, России и Германии дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в торгово-экономической сфере.

На минувшей неделе по итогам переговоров Путина с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом российский лидер выразил сожаление в связи с решением Тегерана покинуть СВПД. Путин подчеркнул, что Россия всегда поддерживала данное соглашение.

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Автор: Олег Королев
#путин #меркель #иран #макрон #свпд

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