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1:04   22 Мая 2019
Весь мир

Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Идлибе

Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Идлибе

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель принимаемые меры для стабилизации ситуации в сирийском Идлибе, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями по урегулированию ситуации в Сирии. В частности, речь шла о многочисленных нарушениях режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации со стороны радикальных формирований.

Путин также рассказал о принимаемых Россией и Турцией мерах по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, а также о защите мирных жителей и нейтрализации террористической угрозы в регионе.

Главы государств также обсудили перспективы запуска Конституционного комитета, подразумеваемого резолюцией 2254 СБ ООН.

Тридцатого апреля на южной границе Идлибской зоны деэскалации была начата военная операция САА, которая стала ответом на провокации со стороны боевиков.

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Автор: Олег Королев
#путин #меркель #сирия #идлиб #макрон

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