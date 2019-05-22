Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Идлибе

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель принимаемые меры для стабилизации ситуации в сирийском Идлибе, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями по урегулированию ситуации в Сирии. В частности, речь шла о многочисленных нарушениях режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации со стороны радикальных формирований.

Путин также рассказал о принимаемых Россией и Турцией мерах по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, а также о защите мирных жителей и нейтрализации террористической угрозы в регионе.

Главы государств также обсудили перспективы запуска Конституционного комитета, подразумеваемого резолюцией 2254 СБ ООН.

Тридцатого апреля на южной границе Идлибской зоны деэскалации была начата военная операция САА, которая стала ответом на провокации со стороны боевиков.