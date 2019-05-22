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Власти Абхазии уточнили дату переноса президентских выборов

Власти Абхазии уточнили дату переноса президентских выборов

 Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
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0:43   22 Мая 2019
Весь мир

США не собираются воевать с Ираном, заявил глава Пентагона

США не собираются воевать с Ираном, заявил глава Пентагона

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан заявил, что США не намерены воевать с Ираном, но продолжат защиту своих интересов на Ближнем Востоке.

И.о. главы Пентагона заявил журналистам, что речи о войне не идет. По его словам, речь идет о защите интересов США на Ближнем Востоке и проведении в данном регионе миссий.

В мае минувшего года после решения американского президента Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон выдвигает Тегерану 12 требований. Так, США потребовали от Ирана поменять поведение в регионе, прекратить распространение баллистических ракет, освободить иностранных заключенных, предоставить МАГАТЭ доступ ядерные объекты и многое другое.

Восьмого мая текущего года, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе.

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Автор: Олег Королев
#сша #пентагон #иран

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