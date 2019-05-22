США поставили Турции последний ультиматум из-за С-400, сообщают СМИ

США предоставили Турции две недели на отказ от российских ЗРК С-400, сообщает CNBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Согласно данным американского телеканала, на протяжении данного периода Анкара должна отменить сделку и закупить американские системы противоракетной обороны Patriot. Если этого не произойдет, США исключат Турцию из программы по предоставлению F-35.

Кроме того, США могут не ограничиваться лишением Турции ста обещанных истребителей. Источники телеканала отмечают, что отказ от выполнения ультиматума может привести к введению против Анкары американских санкций, а также «возможной реакции» Североатлантического альянса.

Телеканал CNBC отмечает, что данное предложение Госдепа является «последним».

Ранее Турция неоднократно заявляла, что не собирается отказываться от С-400.