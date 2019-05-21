Представители Центра примирения враждующих сторон во вторник, 21 мая, сообщили, что обстановка на юге идлибской зоны деэслакации осложнилась в связи с стремлением командования боевиков использовать для обострения ситуации сфабрикованные материалы о якобы применении правительственными войсками «химического оружия».

По информации министерства обороны РФ, у террористов, которые действуют в идлибской зоне деэскалации, есть значительное количество отравляющих веществ. Боевики этими веществами снаряжают боеприпасы, чтобы инсценировать «применение» сирийскими правительственными войсками «химоружия» против мирных граждан.

Сирийские вооруженные силы захватили боевиков, которые рассказали, что коалиция группировок создала отдельную структуру, получившую название «химическое крыло». Структура, планирующая операции и координирующая проведение постановочных съемок, состоит из трех отделов — планирования, разработки и медиа.

Также в МО РФ добавили, что террористы планируют ;очередную постановочную «химатаку» на западе Алеппо, в населенном пункте Джарджаназ и городе Серакаб, где уже собрали группу детей и взрослых из числа беженцев южных провинций САР.