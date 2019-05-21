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Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

 Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы

Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы
Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

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22:37   21 Мая 2019
Россия

Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 21 мая, поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. По информации Кремля, по итогам заявления комитета министров Совета Европы в Хельсинки Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление в полном объеме прав российской делегации в ПАСЕ.

«Лидеры трех стран высказались в пользу урегулирования ситуации в Совете Европы», — добавили в Кремле.

Недопонимание возникло в результате неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий в Парламентской ассамблее. Президенты и канцлер Германии высказались за восстановление в полном объеме прав делегации РФ в ПАСЕ.

Также Путин, Макрон и Меркель подтвердили, что страны готовы взаимовыгодно сотрудничать с Ираном в торгово-экономической сфере. Лидеры обсудили ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе и отметили важность сохранения договора, потому что СВПД — ключевой фактор поддержания международной стабильности и безопасности​​​.

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Автор: Анатолий Кубарев
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