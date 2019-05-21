Путин обсудил ситуацию на Украине с Меркель и Макроном

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Кремль.

С коллегами глава РФ обсудил ситуацию на Украине с учетом провальной политики экс-президента этой страны Петра Порошенко и смены руководства. Российский президент в ходе переговоров выразил недоумение относительно отказа ряда стран вынести на обсуждение Совбеза ООН закона о языке на Украине, который противоречит «Минску-2».

Помимо этого, стороны подтвердили приверженность сотрудничеству в торгово-экономической сфере с Ираном. Также отмечается, что РФ, Франция и ФРГ поддержали линию на восстановление прав российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.