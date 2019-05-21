Президент Австрии призвал партии не зацикливаться на предвыборной борьбе

Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен во вторник, 21 мая, ввиду политического кризиса призвал партии думать о Вене и восстанавливать образ страны в мире, а не зацикливаться на предвыборной гонке. По его словам, сейчас нужно думать не о выгоде для партии, а о том, что политики могут сделать для Австрии.

«Я хочу сказать всем причастным — не время говорить о предвыборной борьбе», — обратился президент к австрийцам.

Александер Ван дер Беллен призвал задуматься о том, что поможет Австрии, внутренней ситуации, укреплению доверия к Вене в мире, и попросил нацию не отворачиваться от политики, а наоборот участвовать в обсуждениях. Ранее во вторник президент заявил, что все министры от Австрийской партии свободы покидают правительство, за исключением главы МИД Карин Кнайсль.