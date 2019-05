Президент Австрии призвал партии не зацикливаться на предвыборной борьбе

Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен во вторник, 21 мая, ввиду политического кризиса призвал партии думать о Вене и восстанавливать образ страны в мире, а не зацикливаться на предвыборной гонке. По его словам, сейчас нужно думать не о выгоде для партии, а о том, что политики могут сделать для Австрии.

Александер Ван дер Беллен призвал задуматься о том, что поможет Австрии, внутренней ситуации, укреплению доверия к Вене в мире, и попросил нацию не отворачиваться от политики, а наоборот участвовать в обсуждениях. Ранее во вторник президент заявил, что все министры от Австрийской партии свободы покидают правительство, за исключением главы МИД Карин Кнайсль.

Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich habe eine große Bitte an Sie: Wenden Sie sich nicht angewidert von der Politik ab. Beteiligen Sie sich an Diskussionen. Und – das ist mir ein besonderes Anliegen – gehen Sie am Sonntag wählen! (vdb) pic.twitter.com/GS7w8FCCzy