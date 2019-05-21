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22:04   21 Мая 2019
Весь мир

Президент Австрии призвал партии не зацикливаться на предвыборной борьбе

Президент Австрии призвал партии не зацикливаться на предвыборной борьбе

Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен во вторник, 21 мая, ввиду политического кризиса призвал партии думать о Вене и восстанавливать образ страны в мире, а не зацикливаться на предвыборной гонке. По его словам, сейчас нужно думать не о выгоде для партии, а о том, что политики могут сделать для Австрии.

«Я хочу сказать всем причастным — не время говорить о предвыборной борьбе», — обратился президент к австрийцам.

Александер Ван дер Беллен призвал задуматься о том, что поможет Австрии, внутренней ситуации, укреплению доверия к Вене в мире, и попросил нацию не отворачиваться от политики, а наоборот участвовать в обсуждениях. Ранее во вторник президент заявил, что все министры от Австрийской партии свободы покидают правительство, за исключением главы МИД Карин Кнайсль.

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Автор: Анатолий Кубарев
#выборы #австрия #президент #общество

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