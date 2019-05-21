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21:37   21 Мая 2019
Весь мир

Мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню, отправили в психиатрическую клинику

Мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню, отправили в психиатрическую клинику

Мужчину, который в понедельник, 21 мая, самовольно забрался на Эйфелеву башню и провел там несколько часов, отправили в психиатрическую клинику, передает BFMTV. По информации телеканала, во вторник, 22 мая, мужчину допросили полицейские, а после отправили в клинику​​​.

В районе обеда в понедельник с Эйфелевой башни эвакуировали посетителей, а вокруг достопримечательности выставили периметр безопасности. Такие меры предприняли после того, как одетый в черное мужчина в возрасте около 40 лет влез на конструкцию башни в районе второго яруса и принялся карабкаться наверх.

Мужчина несколько часов стоял под третьим и последним ярусами Эйфелевой башни. К месту случившегося приехали полицейские и спасатели. Переговорщик уговорил нарушителя сдаться. Эйфелеву башню открыли для посетителей лишь утром во вторник.

Представители BFMTV заявили, что мужчина — выходец из России, обратившийся во Францию за убежищем. В российском посольстве в Париже отметили, что информацию о мужчине, который взобрался на башню, не получали.

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Автор: Анатолий Кубарев
#париж #общество #эйфелева башня #психиатр

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