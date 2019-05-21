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21:19   21 Мая 2019
Россия

Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы

Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метрополитена российской столицы, сообщила во вторник, 21 мая пресс-служба московской подземки.

«Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет», — сказано в сообщении метро в Twitter.

Пассажиров одного из застрявших поездов уже переместили в подъехавший исправный поезд. Он доставит их на ближайшую станцию. Появившиеся данные о задымлении в тоннеле в пресс-службе метрополитена опровергли.

Известно, что движение поездов отсутствует на Солнцевской и Большой кольцевой линиях от станции «Раменки» до «Хорошевской».

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Автор: Алла Ларионова
#москва #метро #общество

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