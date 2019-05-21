Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский собирается инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщают местные СМИ во вторник со ссылкой на главу администрации нового президента страны Андрея Богдана.

«Чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — отметил он.

Ранее во вторник президент Украины Зеленский подписал указ о назначении Богдана на пост главы своей администрации. Документ был опубликован на официальном сайте украинского лидера.