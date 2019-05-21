Песков рассказал о запланированной встрече Путина и Лукашенко на саммите ЕАЭС

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены пообщаться на полях предстоящего саммита ЕАЭС в Нур-Султане.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости, приводя слова официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, запланированы ли контакты президентов России и Белоруссии на саммите Евразийского экономического союза в столице Казахстана, Песков заявил:

«Контакты на полях (саммита ЕАЭС) будут обязательно. Вопросы заранее не известны».

Напомним: 9 мая 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранить для потомков память о Победе в Великой Отечественной войне, отметив, что для этого необходимо научить детей уважать историю.