Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

 Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы

Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы
Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

 Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады

Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады
США поставили Турции последний ультиматум из-за С-400, сообщают СМИ

США поставили Турции последний ультиматум из-за С-400, сообщают СМИ

 Террористы планируют очередную постановочную «химатаку» на западе Алеппо

Террористы планируют очередную постановочную «химатаку» на западе Алеппо

Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

 Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы

Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы
Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

 Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады

Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады
США поставили Турции последний ультиматум из-за С-400, сообщают СМИ

США поставили Турции последний ультиматум из-за С-400, сообщают СМИ

 Террористы планируют очередную постановочную «химатаку» на западе Алеппо

Террористы планируют очередную постановочную «химатаку» на западе Алеппо

21:05   21 Мая 2019
Весь мир

Песков рассказал о запланированной встрече Путина и Лукашенко на саммите ЕАЭС

Песков рассказал о запланированной встрече Путина и Лукашенко на саммите ЕАЭС

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены пообщаться на полях предстоящего саммита ЕАЭС в Нур-Султане.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости, приводя слова официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, запланированы ли контакты президентов России и Белоруссии на саммите Евразийского экономического союза в столице Казахстана, Песков заявил:

«Контакты на полях (саммита ЕАЭС) будут обязательно. Вопросы заранее не известны».

Напомним: 9 мая 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранить для потомков память о Победе в Великой Отечественной войне, отметив, что для этого необходимо научить детей уважать историю.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#встреча #путин #лукашенко #нур-султан #саммитеаэс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...