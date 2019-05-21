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21:11   21 Мая 2019
Общество

Переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся 23 мая

Переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся 23 мая

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во вторник, 21 мая, заявил, что переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся в четверг, 23 мая, но пока не удалось окончательно договориться с Польшей. По его словам, частично вопрос решили, поэтому на белорусские предприятия, а также в Словакию и Венгрию, стандартную российскую нефть уже поставляют. 

«С польскими коллегами не удалось договориться окончательно по поводу способа и условий освобождения нефтепровода от некондиционной нефти», — объяснил вице-премьер РФ.

Глава белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим» Андрей Рыбаков​​​ сообщил, что на территории страны осталось более миллиона тонн некачественной российской нефти. По его словам, эта нефть из РФ не соответствует нормам по хлорорганике.

«К сожалению, на территории страны остается существенный объем некачественной нефти — порядка 1,2 миллилона тонн», — сказал глава «Белнефтехим».

Переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся 23 мая

Ранее концерн оценил объем загрязненной российской нефти, которая осталась на территории Белоруссии, примерно в миллион тонн. При этом «Гомельтранснефть Дружба», который обеспечивает транзит российской и казахстанской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию, Чехию, оценил общий объем некачественной нефти в системе магистральных нефтепроводов примерно в пять миллионов тонн.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, которую построили в 1960-е специалисты предприятия СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района. Однако в апреле 2019 года загрязненная хлоридами нефть попала в трубопроводную систему в Самарской области.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нефть #белоруссия #дружба

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