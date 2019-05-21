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20:48   21 Мая 2019
Весь мир

Россия может помочь Венесуэле с помощью карты «Мир»

Россия может помочь Венесуэле с помощью карты «Мир»

Visa и MasterCard перестанут работать в Венесуэле. Уже через год власти этой страны намерены отказаться от них в пользу собственной национальной платежной системы. «360» рассказывает, как Россия может помочь Каракасу выжить в финансовой войне с американцами при помощи карты «Мир».

Канал приводит слова американского политолога Эндрю Корыбко, который уверен, что создание собственной платежной системы для Венесуэлы является мерой вынужденной и необходимой. Он уверен, что лучше сделать это сейчас, чем потом.

«Это принципиальный шаг Венесуэлы в сторону освобождения от западной финансовой системы», — полагает эксперт.

Россия может помочь Венесуэле с помощью карты «Мир»

Корыбко сообщил, что заменить западные системы возможно как с помощью создания собственных альтернатив, так и посредством привлечения партнеров. К примеру, на смену Visa и MasterCard в этой стране может прийти российская «Мир».

Стоит помнить, что национальная российская платежная система работает не только на территории РФ. Карту уже активно используют в Армении, Белоруссии, Кыргызстане, а с апреля этого года ее начнут принимать и в Турции.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #венесуэла #карта мир

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