Россия может помочь Венесуэле с помощью карты «Мир»

Visa и MasterCard перестанут работать в Венесуэле. Уже через год власти этой страны намерены отказаться от них в пользу собственной национальной платежной системы. «360» рассказывает, как Россия может помочь Каракасу выжить в финансовой войне с американцами при помощи карты «Мир».

Канал приводит слова американского политолога Эндрю Корыбко, который уверен, что создание собственной платежной системы для Венесуэлы является мерой вынужденной и необходимой. Он уверен, что лучше сделать это сейчас, чем потом.

«Это принципиальный шаг Венесуэлы в сторону освобождения от западной финансовой системы», — полагает эксперт.

Корыбко сообщил, что заменить западные системы возможно как с помощью создания собственных альтернатив, так и посредством привлечения партнеров. К примеру, на смену Visa и MasterCard в этой стране может прийти российская «Мир».

Стоит помнить, что национальная российская платежная система работает не только на территории РФ. Карту уже активно используют в Армении, Белоруссии, Кыргызстане, а с апреля этого года ее начнут принимать и в Турции.