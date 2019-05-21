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Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

 Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы

Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы
Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

 Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады

Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады
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20:30   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Бизнес-партнер Зеленского стал первым помощником президента Украины

Бизнес-партнер Зеленского стал первым помощником президента Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил своего бизнес-партнера Сергея Шефира на должность первого помощника главы государства.

«Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины», — говорится в указе, опубликованном на сайте украинского лидера во вторник, 21 апреля.

 Ранее Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана на пост главы своей администрации. Главой Генштаба Украины, по указу президента, стал генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который отказывался выдавать оружие «Айдару». Также во вторник Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #назначение #зеленский

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