Бизнес-партнер Зеленского стал первым помощником президента Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил своего бизнес-партнера Сергея Шефира на должность первого помощника главы государства.

«Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины», — говорится в указе, опубликованном на сайте украинского лидера во вторник, 21 апреля.

Ранее Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана на пост главы своей администрации. Главой Генштаба Украины, по указу президента, стал генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который отказывался выдавать оружие «Айдару». Также во вторник Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады.