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 Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады

Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады
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20:45   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады

Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады

Спикер украинского парламента Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Верховной рады, назначив его на 12.00 среды 22 мая.

Об этом во вторник вечером сообщает пресс-служба украинского парламента.

При этом отмечается, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру парламента с просьбой созвать внеочередное заседание Верховной рады для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

«Председатель Верховной рады Украины издал распоряжение «О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины» 22 мая 2019 в 12.00», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее во вторник президент Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента Украины восьмого созыва, об утверждении даты внеочередных парламентских выборов.

Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады

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Автор: Александр Люблинский
#украина #парубий #парламент #рада #зеленский

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