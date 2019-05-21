Зеленский назначил нового главу администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана на пост главы администрации главы государства.

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины», - говорится в документе.

Напомним: ранее во вторник 21 мая Зеленский подписал указы о досрочном роспуске Рады, и о назначении внеочередных парламентских выборов, а также об увольнении Виктора Муженко с поста главы Генерального штаба Украины и о назначении на эту должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.