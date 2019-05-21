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Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

 Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы

Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы
Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

 Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады

Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады
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20:14   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назначил нового главу администрации президента Украины

Зеленский назначил нового главу администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана на пост главы администрации главы государства.

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины», - говорится в документе.

Напомним: ранее во вторник 21 мая Зеленский подписал указы о досрочном роспуске Рады, и о назначении внеочередных парламентских выборов, а также об увольнении Виктора Муженко с поста главы Генерального штаба Украины и о назначении на эту должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

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Автор: Александр Люблинский
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