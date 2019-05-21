Личные данные почти 50 млн пользователей Instagram слили в сеть

Личные данные 49 миллионов профилей в соцсети Instagram, среди которых аккаунты знаменитостей и известных брендов, появились в открытом доступе в интернете. Об этом во вторник, 21 мая сообщает интернет-портал TechCrunch.

База данных, появившаяся на сервисе Amazon, некоторое время была открыта для всех без запроса пароля. Это позволяло любому интернет-пользователю просмотреть личные данные пользователей. Число страниц в базе данных при этом постоянно возрастало. В сеть информацию слило одно из индийских маркетинговых агентств.

По сообщению РИА Новости, Роскомнадзор направит запрос администрации Instagram в связи с сообщениями об утечке личных данных,.