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20:02   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский уволил Муженко и назначил нового главу Генштаба Украины

Зеленский уволил Муженко и назначил нового главу Генштаба Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба, предварительно отправив в отставку с этого поста Виктора Муженко, который являлся главнокомандующим Вооруженными силами Украины с 2014 года.

Указы об отставке Муженко и о назначении Хомчака опубликованы во вторник на сайте президента Украины.

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак является выпускником Московского высшего военного командного училища, служил в ГДР, а затем в Белорусском краснознаменном военном округе.

Зеленский уволил Муженко и назначил нового главу Генштаба Украины

В конце мая появилась информация о том, как Хомчак саботировал выдачу оружия бойцам батальона территориальной обороны «Айдар», и издал указ, запрещающий данному батальону осуществлять боевые действия. Также сообщалось, что Хомчак игнорировал доклады о необходимости оказать медпомощь раненому айдаровцу, в результате чего сослуживцам пришлось самостоятельно транспортировать пострадавшего бойца в больницу.

Отвечая на эти обвинения Руслан Хомчак заявил, что в своих решениях руководствовался исключительно украинскими законами. По его словам, всем бойцам батальона «Айдар», прошедшим отбор и зачисленным в его состав официально, оружие было выдано. После этого, добавил он, амуницию начали требовать те, кто не прошел отбора и не имел законных оснований для ее получения.

По мнению командира «Айдара» Серея Мельничука, Хомчак действовал подобным образом для того, чтобы переподчинить батальон себе.

Зеленский уволил Муженко и назначил нового главу Генштаба Украины

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Автор: Александр Люблинский
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