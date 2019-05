Россияне без спойлеров высказались о концовке «Игры престолов»

После выхода заключительной, шестой серии восьмого сезона «Игры престолов», в топ хэштегов Twitter поднялся #GameOfThrones — под которым поклонники поделились неоднозначными и противоречивыми впечатлениями от эпизода. Одни написали, что серия обычная и разочаровывающая, другие обрадовались финалу сериала. Некоторые фанаты отметили, что ожидали подобной концовки.

Американский телесериал в жанре фэнтези «Игра престолов», основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, снимали под руководством Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса для кабельного телеканала HBO. Джордж Мартин пишет эту серию фэнтези-романов с 1991 года.

Изначально задуманная как трилогия, серия разрослась до пяти опубликованных томов, и еще два находятся в проекте. Писатель отметил, что две последние книги могут и не повторить сюжет финала «Игры престолов».

The last night, the last show. After eight epic seasons, HBO’s GAME OF THRONES series has come to an end...follow link to read whole post on my Not a Blog-https://t.co/Ak6GNxeaEg pic.twitter.com/eMJ6n4Fd5f