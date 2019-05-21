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20:35   21 Мая 2019
Медиа

Россияне без спойлеров высказались о концовке «Игры престолов»

Россияне без спойлеров высказались о концовке «Игры престолов»

После выхода заключительной, шестой серии восьмого сезона «Игры престолов», в топ хэштегов Twitter поднялся #GameOfThrones — под которым поклонники поделились неоднозначными и противоречивыми впечатлениями от эпизода. Одни написали, что серия обычная и разочаровывающая, другие обрадовались финалу сериала. Некоторые фанаты отметили, что ожидали подобной концовки.

 

 

 

 

 

Американский телесериал в жанре фэнтези «Игра престолов», основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, снимали под руководством Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса для кабельного телеканала HBO. Джордж Мартин пишет эту серию фэнтези-романов с 1991 года.

Изначально задуманная как трилогия, серия разрослась до пяти опубликованных томов, и еще два находятся в проекте. Писатель отметил, что две последние книги могут и не повторить сюжет финала «Игры престолов».

«Как все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают об этом. Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж… да. И нет. И да. И нет», — ответил Мартин.

 

 

 

 

 

Многих фанатов сериала настолько разозлила последняя серия «Игры престолов», что в результате они создали на сайте Change.org. петицию с требованием переснять финальную часть. На момент выхода материала петицию подписали 1 405 365 человек.

В обращении, которое опубликовали на четырех языках, в том числе на русском, шоураннеров Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса обвинили в некомпетентности как сценаристов и неспособности доснять сериал «со смыслом» без литературной основы. Фанаты требуют, чтобы финальный сезон «Игры престолов» пересняли «компетентные сценаристы».

 

 

 

 

 

Сериал закончился, однако поклонников «Игры престолов» ждут спин-оффы. Джордж Мартин уже подготовил проекты четырех шоу, действие которых происходит во вселенной «Игры престолов», а один из них телеканал HBO уже запустил в производство.

Фанатам покажут события, которые предшествовали первому сезону «Игры престолов», поэтому новый сериал станет приквелом. Действия развернутся за десять тысяч лет до событий «Игры престолов». Дату выхода спин-оффа еще не раскрыли.

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Автор: Анатолий Кубарев
#финал #весь мир #сериал #играпрестолов

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