Россияне без спойлеров высказались о концовке «Игры престолов»

После выхода заключительной, шестой серии восьмого сезона «Игры престолов», в топ хэштегов Twitter поднялся #GameOfThrones — под которым поклонники поделились неоднозначными и противоречивыми впечатлениями от эпизода. Одни написали, что серия обычная и разочаровывающая, другие обрадовались финалу сериала. Некоторые фанаты отметили, что ожидали подобной концовки.

Ну да, слишком обычно все закончилось — Ричи Финестра (@barashkiss) 21 мая 2019 г.

Мы вчера посмотрели, выключили и даже нечего было сказать... — cutiepie (@kisochkajool) 21 мая 2019 г.

господи, да среди фанатских теорий были варианты получше, чем то, что мы получили#GameOfThonesFinale — Jay ???? (@Jay_milk_) 21 мая 2019 г.

мое разбитое сердечко, до сих пор больно #GameOfThonesFinale — ali_cherep ???????????? (@ali_cherep) 21 мая 2019 г.

и дело даже не в том, что фанаты не хотят, чтобы их любимый сериал заканчивался, а в том что, когда ты наблюдаешь 7 сезонов за развитием истории, ее персонажами и событиями, ты можешь тоже выстраивать логические цепочки, а когда на них просто забивают, это рушит всю концепцию! — х. (@mfa_alex) 21 мая 2019 г.

Американский телесериал в жанре фэнтези «Игра престолов», основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, снимали под руководством Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса для кабельного телеканала HBO. Джордж Мартин пишет эту серию фэнтези-романов с 1991 года.

Изначально задуманная как трилогия, серия разрослась до пяти опубликованных томов, и еще два находятся в проекте. Писатель отметил, что две последние книги могут и не повторить сюжет финала «Игры престолов».

«Как все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают об этом. Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж… да. И нет. И да. И нет», — ответил Мартин.

The last night, the last show. After eight epic seasons, HBO’s GAME OF THRONES series has come to an end...follow link to read whole post on my Not a Blog-https://t.co/Ak6GNxeaEg pic.twitter.com/eMJ6n4Fd5f — George RR Martin (@GRRMspeaking) 21 мая 2019 г.

Рамин Джавади единственный, кто не слил ничего в ИП потому, что вся его музыка в сериале - прекрасна. #GameOfThrones #GameOfThonesFinale — Вестник Пустоты ???? (@Holmes_Lacie) 20 мая 2019 г.

Только что посмотрел финальную серию Игры Престолов. Нечего сказать. Скорее поддержу тех, кто считает что режиссеры не справились с задачей, нежели сочту концовку этой истории стоящей. #GameOfThonesFinale — Marik Core (@CoreMarik) 21 мая 2019 г.

Режиссеры то справились сняв весь этот бред. А вот сценаристы и шоуранеры нет — Лирический секвестр (@DezzeDs) 21 мая 2019 г.

Многих фанатов сериала настолько разозлила последняя серия «Игры престолов», что в результате они создали на сайте Change.org. петицию с требованием переснять финальную часть. На момент выхода материала петицию подписали 1 405 365 человек.

В обращении, которое опубликовали на четырех языках, в том числе на русском, шоураннеров Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса обвинили в некомпетентности как сценаристов и неспособности доснять сериал «со смыслом» без литературной основы. Фанаты требуют, чтобы финальный сезон «Игры престолов» пересняли «компетентные сценаристы».

Я ждал этот сезон, как ничто другое, Я, даже, как фанат Марвел, готов был плюнуть на всю его вселенную, но так качественно слить сериал могли только сценаристы Лоста, алло это вы? Сценаристы Игры Престолов моргните, если вас держат в плену! #GameOfThonesFinale — Ы (@d00doser) 20 мая 2019 г.

Я думаю, что финал Игры престолов так плох, потому что авторы знали как следует завершить все сюжетные арки, но не смогли грамотно подвести к ним. И им пришлось второпях написать это недоразумение. #GameOfThonesFinal #GameOfThrones — Starkiller (@Starkil49294378) 21 мая 2019 г.

из всего сезона меня устроил только конец. мои друзья до сих пор ноют... — Любитель пончиков (@OgneniyFenix) 20 мая 2019 г.

Я тоже доволен, мне все понравилось — чувакер валерий среди удобрений (@antonhasanovich) 20 мая 2019 г.

Сериал закончился, однако поклонников «Игры престолов» ждут спин-оффы. Джордж Мартин уже подготовил проекты четырех шоу, действие которых происходит во вселенной «Игры престолов», а один из них телеканал HBO уже запустил в производство.

Фанатам покажут события, которые предшествовали первому сезону «Игры престолов», поэтому новый сериал станет приквелом. Действия развернутся за десять тысяч лет до событий «Игры престолов». Дату выхода спин-оффа еще не раскрыли.