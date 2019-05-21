Смерч в Польше повредил более сотни домов

Сильнейший смерч пронесся во вторник неподалеку от польского города Люблин, обрывая линии электропередач и вырывая деревья с корнем.

Об ударе стихии сообщает местная радиостанция RMFFM.

«Через район Войцехов недалеко от Люблина прошел смерч. Один человек был ранен, ветер повредил 120 зданий», - сообщили журналисты, отмечая, что в числе поврежденных зданий 42 жилых дома.

При этом сообщается, что в некоторых домах крыши оказались вырваны вместе со стропилами. По словам очевидцев, смерч бушевал всего несколько секунд.

«Это продолжалось, возможно, 10 секунд. Смерч прошел, и сразу стало тихо», - рассказал один из местных жителей.

Другой очевидец сообщил, что крыша его дома была сорвана смерчем и унесена на расстояние 300-400 метров.

Чрезвычайный штаб по устранению последствий непогоды уже создал в муниципалитете Войцехов и занялся помощью местным жителям. Которые нуждаются не только в стройматериалах, но и в питьевой воде, так как в пострадавшем от непогоды районе нет электричества и соответственно не работает водопровод.

Также на помощь населению направлены военнослужащие Войск территориальной обороны в количестве ста человек.