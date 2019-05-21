Смерч в Польше повредил более сотни домов
Сильнейший смерч пронесся во вторник неподалеку от польского города Люблин, обрывая линии электропередач и вырывая деревья с корнем.
Об ударе стихии сообщает местная радиостанция RMFFM.
«Через район Войцехов недалеко от Люблина прошел смерч. Один человек был ранен, ветер повредил 120 зданий», - сообщили журналисты, отмечая, что в числе поврежденных зданий 42 жилых дома.
При этом сообщается, что в некоторых домах крыши оказались вырваны вместе со стропилами. По словам очевидцев, смерч бушевал всего несколько секунд.
Trąba powietrzna, która przeszła przez gminę Wojciechów w woj. Lubelskim wyrządziła sporo strat. Połamane drzewa, słupy energetyczne, pozrywane dachy. ????Marcin Sobczak/Dziennik Wschodni.@MeteoprognozaPL #ExtremeWeather #Polska #Lubelskie #GminaWojciechów #Pogoda pic.twitter.com/0lcgNVcfVE— Severe Weather Polska ???????????? (@SWPolska) 21 мая 2019 г.
«Это продолжалось, возможно, 10 секунд. Смерч прошел, и сразу стало тихо», - рассказал один из местных жителей.
Другой очевидец сообщил, что крыша его дома была сорвана смерчем и унесена на расстояние 300-400 метров.
Zalążek trąby powietrznej, który pojawił się w okolicach Bychawy w woj. Lubelskim.????Radek Tylec@MeteoprognozaPL #Bychawa #Poland #Polska #extremeweather pic.twitter.com/RslUAuxpGO— Severe Weather Polska ???????????? (@SWPolska) 20 мая 2019 г.
Чрезвычайный штаб по устранению последствий непогоды уже создал в муниципалитете Войцехов и занялся помощью местным жителям. Которые нуждаются не только в стройматериалах, но и в питьевой воде, так как в пострадавшем от непогоды районе нет электричества и соответственно не работает водопровод.
Также на помощь населению направлены военнослужащие Войск территориальной обороны в количестве ста человек.