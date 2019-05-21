Ректор ЛГУ объяснил, почему Петербург хорошо реализовывает майские указы

Заседание малого правительства Смольного, в ходе которого комитетом по экономической политике и стратегическому планированию были озвучены достигнутые к настоящему времени результаты работы по майским указам в Петербурге, прошло накануне, 20 мая. Об этом сообщают «Невские новости». Выяснилось, что в городе выполнение этих указов идет активными темпами, Северная столица уже занимает лидирующие позиции в России в данном направлении.

Уже достигнуты почти установленные ранее показатели по зарплате работников петербургских бюджетных учреждений. С 2011 года петербургским властям удалось организовать более одного миллиона высокопроизводительных рабочих мест, а прошлогодний прирост составил аж 10,4%.

Еще одна важная отрасль, о которой сказано в майских указах президента РФ, имеет отношение к здоровью нации. В данной сфере у Петербурга тоже есть свои достижения, так как в городе значительно снизилась смертность.

Станислав Еремеев, профессор, ректор ЛГУ имени Пушкина рассказал «Невским», что с момента создания Санкт-Петербург всегда опирался на глобальные задачи. Потому, считает эксперт, не удивительно, что работа по майским указам демонстрирует столь высокие показатели.

«Задача любого руководства города – реализовывать текущие задачи, но при этом понимать более глобальную стратегию развития. Петербург можно назвать президентским городом, потому что тот беспрецедентный ресурс, который он получает от федерального центра, показывает, что мегаполис находится под опекой главы страны», — заметил собеседник издания.

По его словам, очень важно, чтобы те огромные средства который город получает от инвестиций и федерального бюджета, были сопряжены с решением целым спектром задач. Такая «Встроенность» Петербурга в нацпроекты, уверен Еремеев, является залогом успеха в реализации данных указов городом.

Несмотря на хорошие результаты Северной столицы, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что не стоит останавливаться на достигнутом. Он уверен, что для улучшения качества жизни петербуржцев стоит не останавливаться и развивать экономику.