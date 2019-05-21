Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генштаба Вооруженных сил Украины 51-летнего генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, участника вооруженного конфликта в Донбассе.

Хомчак закончил Московское общеобразовательных военное училище, служил в ГДР, затем — в Белорусском Краснознаменном округе. При президентстве Виктора Януковича Хомчак дослужился до звания генерал-лейтенант, командовал оперативным командованием «Юг».

Во время конфликта на юго-востоке Украин ы Руслан Хомчак возглавл ял сектор «Б» сил Антит еррористической операции. По информации из открытых источников, генерал-лейтенант не выдавал оружие печально-известному батальону территориальной обороны «Айдар», а также запрещал бойцам проводить любые боевые действия. В ответ на эти обвинения Хомчак утверждал, что руководствовался исключительно законами Украины, поэтому оружие выдавалось тем, кто был официально зачислен в батальон. Но не прошедшие отбор начали требовать амуницию и для себя, однако на законных основаниях получить ее не могли.

Назначение Хомчака одобрил командующий Черноморским флотом России с 1998 по 2002 годы, экс -депутат Госдумы Владимир Комоедов.

«Ничего себе, — удивился адмирал, услышав новость о назначении от корреспондента «Политики Сегодня». — Есть еще такие люди в Украине, воспитанники России, совестливые офицеры. Ну? молодец».

Правда добавил, что лично с Хомчаком не знаком.