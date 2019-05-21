Главой ГШ Украины назначен военный, который отказывался выдавать оружие «Айдару»
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генштаба Вооруженных сил Украины 51-летнего генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, участника вооруженного конфликта в Донбассе.
Хомчак закончил Московское общеобразовательных военное училище, служил в ГДР, затем — в Белорусском Краснознаменном округе. При президентстве Виктора Януковича Хомчак дослужился до звания генерал-лейтенант, командовал оперативным командованием «Юг».
Во время конфликта на юго-востоке Украины Руслан Хомчак возглавлял сектор «Б» сил Антитеррористической операции. По информации из открытых источников, генерал-лейтенант не выдавал оружие печально-известному батальону территориальной обороны «Айдар», а также запрещал бойцам проводить любые боевые действия. В ответ на эти обвинения Хомчак утверждал, что руководствовался исключительно законами Украины, поэтому оружие выдавалось тем, кто был официально зачислен в батальон. Но не прошедшие отбор начали требовать амуницию и для себя, однако на законных основаниях получить ее не могли.
Назначение Хомчака одобрил командующий Черноморским флотом России с 1998 по 2002 годы, экс -депутат Госдумы Владимир Комоедов.
«Ничего себе, — удивился адмирал, услышав новость о назначении от корреспондента «Политики Сегодня». — Есть еще такие люди в Украине, воспитанники России, совестливые офицеры. Ну? молодец».
Правда добавил, что лично с Хомчаком не знаком.