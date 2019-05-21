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20:09   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Главой ГШ Украины назначен военный, который отказывался выдавать оружие «Айдару»

Главой ГШ Украины назначен военный, который отказывался выдавать оружие «Айдару»

Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генштаба Вооруженных сил Украины 51-летнего генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, участника вооруженного конфликта в Донбассе. 

Хомчак закончил Московское общеобразовательных военное училище, служил в ГДР, затем — в Белорусском Краснознаменном округе. При президентстве Виктора Януковича Хомчак дослужился до звания генерал-лейтенант, командовал оперативным командованием «Юг». 

Во время конфликта на юго-востоке Украины Руслан Хомчак возглавлял сектор «Б» сил Антитеррористической операции. По информации из открытых источников, генерал-лейтенант не выдавал оружие печально-известному батальону территориальной обороны «Айдар», а также запрещал бойцам проводить любые боевые действия. В ответ на эти обвинения Хомчак утверждал, что руководствовался исключительно законами Украины, поэтому оружие выдавалось тем, кто был официально зачислен в батальон. Но не прошедшие отбор начали требовать амуницию и для себя, однако на законных основаниях получить ее не могли.  

Назначение Хомчака одобрил командующий Черноморским флотом России с 1998 по 2002 годы, экс -депутат Госдумы Владимир Комоедов. 

«Ничего себе, — удивился адмирал, услышав новость о назначении от корреспондента «Политики Сегодня».  — Есть  еще такие  люди в Украине, воспитанники России, совестливые офицеры. Ну? молодец».  

Правда добавил, что лично с Хомчаком не знаком. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#украина #комоедов #политика #весь мир #зеленский #хомчак

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