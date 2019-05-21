Качественной подготовкой молодых кадров займутся совместно Фонд ЖКХ и WorldSkills Russia

Фонд содействия реформированию Жилищно-коммунального хозяйства объединит усилия с Союзом «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в деле подготовки высококлассных молодых специалистов-коммунальщиков.

Об этом во вторник сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что соответствующие соглашение в октябре 2018 года подписали генеральный директор государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и его коллега из WorldSkills Russia Роберт Уразов.

По словам Уразова, для Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» подписание соглашения с госкорпорацией ЖСК является чрезвычайно важным, так как ценности двух организаций полностью совпадают.

«Сотрудники госкорпорации также преследуют цели повышения профессионализма и демонстрации лучших технологических решений. Очень многие компетенции WorldSkills уже могут быть использованы для той деятельности, которую осуществляет фонд», — добавил Уразов.

В то же время Константин Цицин рассказал о созданной ранее компьютерной игре по технологиям энергосбережения в многоквартирном доме, которая получила большое развитие.

«Мы предполагаем, что возможно практически под каждое мероприятие WorldSkillsRussia делать специальные задания для того, чтобы конкурсанты его проходили как предварительный отбор», — рассказал глава фонда ЖКХ.

Как отмечает издание, эксперты в области жилищно-коммунального хозяйства встретились 21 мая на круглом столе «Передовые технологии и инновации в коммунальной отрасли», который прошел на полях Финала Седьмого Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» — 2019.