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Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

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18:47   21 Мая 2019
Россия

Медведев призвал увеличить уровень занятости в селах до 80 процентов

Медведев призвал увеличить уровень занятости в селах до 80 процентов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 21 мая, в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса в Воронеже заявил, что уровень занятости в селах должен достичь 80 процентов. По его словам, нужно не только привлечь специалистов в села, но и помочь местным жителям повысить квалификацию.

«Целевой ориентир — 80 процентов», — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр РФ предложил создавать на селе дополнительные рабочие места, привлекать квалифицированных специалистов, и дать возможность уже работающим гражданам повысить квалификацию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#медведев #общество #работа #села

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