Медведев призвал увеличить уровень занятости в селах до 80 процентов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 21 мая, в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса в Воронеже заявил, что уровень занятости в селах должен достичь 80 процентов. По его словам, нужно не только привлечь специалистов в села, но и помочь местным жителям повысить квалификацию.
«Целевой ориентир — 80 процентов», — подчеркнул Медведев.
Премьер-министр РФ предложил создавать на селе дополнительные рабочие места, привлекать квалифицированных специалистов, и дать возможность уже работающим гражданам повысить квалификацию.
На сельхозпредприятии #Заречное в Воронежской области Дмитрий #Медведев осмотрел площадки выращивания и откорма телят голштинской породы. Предприятие производит более 70 наименований мясной продукции pic.twitter.com/wafGreAtHN— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 21 мая 2019 г.