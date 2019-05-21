Медведев призвал увеличить уровень занятости в селах до 80 процентов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 21 мая, в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса в Воронеже заявил, что уровень занятости в селах должен достичь 80 процентов. По его словам, нужно не только привлечь специалистов в села, но и помочь местным жителям повысить квалификацию.

«Целевой ориентир — 80 процентов», — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр РФ предложил создавать на селе дополнительные рабочие места, привлекать квалифицированных специалистов, и дать возможность уже работающим гражданам повысить квалификацию.