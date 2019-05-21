Органы опеки призвали проверить домашнее насилие над ребенком в семье Соболь

Соседка семьи кандидата в Мосгордуму Любови Соболь рассказала изданию Nation News о бытовом насилии над пятилетней дочерью ведущей сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). По утверждениям женщины, родители постоянно избивают ребенка: за стеной она постоянно слышит детский плач, матерную ругань взрослых и грохот падающих предметов.

Как отмечает издание, Соболь не впервые привлекает к себе внимание прессы. Ранее «юрист» выложила фото дочери в Twitter, призывая журналистов опубликовать персональные данные ребенка и, таким образом, пытаясь заработать политические очки. Редакция уверена, что девочка оказалась в заложниках у неуравновешенной матери и безразличного отца и призывает компетентные органы разобраться в ситуации.

Ранее издание ФАН сообщало об увлеченности мужа Соболь — Сергея Мохова темой смерти. Журналисты выяснили, что антрополог лоббирует интересы преступных группировок, контролирующих рынок ритуальных услуг.

Супруга ученого с криминальными связями, запомнилась фейковым «расследованием» о специфике организации снабжения питанием в детских садах и школах Москвы. Объявив себя кандидатом в Мосгордуму, тем самым претендуя на статус публичной персоны, Соболь зачем-то набросилась на молодого человека в столице, который решил запечатлеть на смартфон местечковую знаменитость. С языка претендующей на мандат народной избранницы Соболь срывались слова «поддонок» и «мразь», от опешившего парня она требовала извинений.