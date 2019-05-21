Особый налоговый режим для работающих на экспорт IT-компаний предложили ввести в Думе

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Виктор Зубарев призвал разработать программу «Российский IT на экспорт», передает во вторник РИА Новости. Инициатива предполагает введение особого налогового режима и упрощения системы кредитования для IT-компаний из РФ, работающих на экспорт. Соответствующее письмо российский парламентарий направил первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову.

«В связи наличием и ростом объективного потенциала в IT-сегменте России, предлагаю разработать единую унифицированную программу «Российский IT на экспорт», — сказано в письме.

Кроме того, инициатива предлагает упростить систему кредитования для занимающихся экспортом IT-компаний. Депутат отметил, что в настоящее время банки неохотно выдают кредиты занятым в данной сфере компаниям и особенно стартапам. Это, отметил Зубарев, связано с тем, что организации не воспринимают продукты интеллектуальной деятельности, потому просто ставят крест на заявке.