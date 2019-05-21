Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

 Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы

Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы
Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

 Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады

Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады
США поставили Турции последний ультиматум из-за С-400, сообщают СМИ

США поставили Турции последний ультиматум из-за С-400, сообщают СМИ

 Террористы планируют очередную постановочную «химатаку» на западе Алеппо

Террористы планируют очередную постановочную «химатаку» на западе Алеппо

Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

Путин, Макрон и Меркель поддержали восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

 Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы

Три поезда с пассажирами застряли в метро Москвы
Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с РФ

 Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады

Парубий назначил на среду внеочередной заседание Верховной рады
США поставили Турции последний ультиматум из-за С-400, сообщают СМИ

США поставили Турции последний ультиматум из-за С-400, сообщают СМИ

 Террористы планируют очередную постановочную «химатаку» на западе Алеппо

Террористы планируют очередную постановочную «химатаку» на западе Алеппо

18:33   21 Мая 2019
Россия

Особый налоговый режим для работающих на экспорт IT-компаний предложили ввести в Думе

Особый налоговый режим для работающих на экспорт IT-компаний предложили ввести в Думе

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Виктор Зубарев призвал разработать программу «Российский IT на экспорт», передает во вторник РИА Новости. Инициатива предполагает введение особого налогового режима и упрощения системы кредитования для IT-компаний из РФ, работающих на экспорт. Соответствующее письмо российский парламентарий направил первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову.

«В связи наличием и ростом объективного потенциала в IT-сегменте России, предлагаю разработать единую унифицированную программу «Российский IT на экспорт», — сказано в письме.

Кроме того, инициатива предлагает упростить систему кредитования для занимающихся экспортом IT-компаний. Депутат отметил, что в настоящее время банки неохотно выдают кредиты занятым в данной сфере компаниям и особенно стартапам. Это, отметил Зубарев, связано с тем, что организации не воспринимают продукты интеллектуальной деятельности, потому просто ставят крест на заявке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #it-компании

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...