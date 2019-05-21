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Зеленский попросил спикера Рады созвать внеочередное заседание

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18:09   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский попросил спикера Рады созвать внеочередное заседание

Зеленский попросил спикера Рады созвать внеочередное заседание

Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя Верховной рады страны Андрея Парубия созвать в среду внеочередное заседание парламента. Об этом он сообщил в Twitter во вторник, 21 мая. для внесения изменений в закон о выборах депутатов. Такой призыв Зеленский обнародовал с целью внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Накануне в стенах Рады прошла инаугурация нового главы украинского государства. После этого он с трибуны парламента в речи объявил о роспуске депутатов. 

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Автор: Алла Ларионова
#украина #верховная рада #зеленский

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