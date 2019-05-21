Зеленский попросил спикера Рады созвать внеочередное заседание

Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя Верховной рады страны Андрея Парубия созвать в среду внеочередное заседание парламента. Об этом он сообщил в Twitter во вторник, 21 мая. для внесения изменений в закон о выборах депутатов. Такой призыв Зеленский обнародовал с целью внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. pic.twitter.com/7QWouj9PpD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2019

Накануне в стенах Рады прошла инаугурация нового главы украинского государства. После этого он с трибуны парламента в речи объявил о роспуске депутатов.