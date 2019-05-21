Беглов пообещал уменьшить бюрократическую нагрузку на учителей

Бюрократическая нагрузка на петербургских преподавателей будет уменьшена, чтобы они могли больше времени уделять детям и учебному процессу.

Об этом во вторник заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время торжественного награждения лауреатов конкурса педагогических достижений, прошедшего в Белом зале Мраморного дворца.

Победителем ежегодного конкурса учителей, на этот раз стала преподаватель французского языка из 171-й гимназии Марина Зезкова, которая теперь будет представлять Петербург на всероссийском конкурсе «Учитель года».

«Учителей нужно освобождать от бумажной работы, чтобы они больше времени посвящали детям и учебному процессу», - заявил Александр Беглов, после того, назвал имя победителя.

Также глава региона объявил, что с нового учебного года все классные руководители получат повышающую надбавку.

Напомним: в текущем году участие в районном конкурсе учителей принимали около трех тысяч петербуржских педагогов, из которых на городском уровне состязались 196 человек.