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18:23   21 Мая 2019
Россия

Беглов пообещал уменьшить бюрократическую нагрузку на учителей

Беглов пообещал уменьшить бюрократическую нагрузку на учителей

Бюрократическая нагрузка на петербургских преподавателей будет уменьшена, чтобы они могли больше времени уделять детям и учебному процессу.

Об этом во вторник заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время торжественного награждения лауреатов конкурса педагогических достижений, прошедшего в Белом зале Мраморного дворца.

Победителем ежегодного конкурса учителей, на этот раз стала преподаватель французского языка из 171-й гимназии Марина Зезкова, которая теперь будет представлять Петербург на всероссийском конкурсе «Учитель года».

«Учителей нужно освобождать от бумажной работы, чтобы они больше времени посвящали детям и учебному процессу», - заявил Александр Беглов, после того, назвал имя победителя.

Также глава региона объявил, что с нового учебного года все классные руководители получат повышающую надбавку.

Напомним: в текущем году участие в районном конкурсе учителей принимали около трех тысяч петербуржских педагогов, из которых на городском уровне состязались 196 человек.

Беглов пообещал уменьшить бюрократическую нагрузку на учителей

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Автор: Александр Люблинский
#петербург #беглов #учителя

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