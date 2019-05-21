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18:00   21 Мая 2019
Весь мир

Госдеп США ввел санкции против двух российских предприятий и учебного центра

Госдеп США ввел санкции против двух российских предприятий и учебного центра

Американский Госдепартамент принял санкции против двух предприятий и учебного центра из России. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее уведомление бюро по международной безопасности и нераспространению внешнеполитического ведомства США.

Согласно этому документу, опубликованному в федеральном регистре Соединенных Штатов, санкции ввели в отношении московского завода «Авангард», конструкторского бюро приборостроения в Туле, а также учебного центра подготовки специалистов ракетных войск в Гатчине.

Меры подразумевают, в том числе и запрет на закупки американской стороной продукции предприятий. Их ввели с 14 мая.

Решение принято в рамках закона страны о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и САР.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #санкции #политика

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