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18:15   21 Мая 2019
Россия

Белгородский губернатор снова предложил обложить налогом агрохолдинги

Белгородский губернатор снова предложил обложить налогом агрохолдинги

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко во вторник, 21 мая, в ходе выступления на форуме сельских депутатов в Воронеже предложил ввести налог на прибыль для агрохолдингов. По его словам, введение налога принесет сотни миллиардов рублей ежегодно, а полученные деньги можно направить на реализацию государственной программы «Развитие сельских территорий».

«Я пять лет ставлю перед законодателями вопрос о введении налога на прибыль для агрохолдингов», — сказал Савченко.

Сейчас агрохолдинги, как субъекты экономической деятельности, не платят налог, а это 20 процентов от прибыли, продолжил губернатор и в качестве примера привел ситуацию в Белгородской области. Агрохолдинги получают 30 миллиардов прибыли ежегодно, но шесть миллиардов рублей налога не платят. Савченко подчеркнул, что регионам нужна законодательная возможность устанавливать налог на прибыль хотя бы до десяти процентов.

«И все эти деньги направить непосредственно на выполнение госпрограммы», — резюмировал губернатор.

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Автор: Анатолий Кубарев
#савченко #налог #белгородская область #агрохолдинг

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