Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента восьмого созыва и устанавливающий дату внеочередных выборов в Верховную раду.

Подписанный новым президентом Украины документ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года», - говорится в тексте указа.

Там же отмечается, что документ вступает в силу с момента опубликования.

Напомним: инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоялась накануне 20 мая. В своей инаугурационной речи в Верховной раде глава государства заявил о принятом решении досрочно распустить парламент.