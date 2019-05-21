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17:56   21 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады

Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента восьмого созыва и устанавливающий дату внеочередных выборов в Верховную раду.

Подписанный новым президентом Украины документ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года», - говорится в тексте указа.

Там же отмечается, что документ вступает в силу с момента опубликования.

Напомним: инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоялась накануне 20 мая. В своей инаугурационной речи в Верховной раде глава государства заявил о принятом решении досрочно распустить парламент.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #парламент #рада #зеленский

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