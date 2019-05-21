Полтора миллиона долларов выплатят афроамериканцу, оправданному после 45 лет тюрьмы

Власти штата Мичиган выплатят полтора миллиона долларов бывшему заключенному, которого оправдали, после того как он провел в тюрьме почти 45 лет по ложному обвинению в убийстве, передает CBS. По информации телеканала, Ричарда Филлипса приговорили к пожизненному заключению в 1972 году, а обвинения против сняли только в марте 2018 года​​​.

Генеральный прокурор штата Мичиган написал, что приговор в отношении осужденного афроамериканца «почти полностью базировался на ложных показаниях главного свидетеля по этому делу». Одобренную генпрокуратурой компенсацию в размере полтора миллиона долларов, предстоит утвердить законодателям штата.

Ричард Филлипс вошел в историю США как самый долго сидевший заключенный, которого впоследствии оправдали. Мужчина начал карьеру художника. Картины Филлипса, как отметили в CBS, теперь стоят «тысячи долларов».