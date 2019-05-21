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17:37   21 Мая 2019
Весь мир

Полтора миллиона долларов выплатят афроамериканцу, оправданному после 45 лет тюрьмы

Полтора миллиона долларов выплатят афроамериканцу, оправданному после 45 лет тюрьмы

Власти штата Мичиган выплатят полтора миллиона долларов бывшему заключенному, которого оправдали, после того как он провел в тюрьме почти 45 лет по ложному обвинению в убийстве, передает CBS. По информации телеканала, Ричарда Филлипса приговорили к пожизненному заключению в 1972 году, а обвинения против сняли только в марте 2018 года​​​.

Генеральный прокурор штата Мичиган написал, что приговор в отношении осужденного афроамериканца «почти полностью базировался на ложных показаниях главного свидетеля по этому делу». Одобренную генпрокуратурой компенсацию в размере полтора миллиона долларов, предстоит утвердить законодателям штата.

Ричард Филлипс вошел в историю США как самый долго сидевший заключенный, которого впоследствии оправдали. Мужчина начал карьеру художника. Картины Филлипса, как отметили в CBS, теперь стоят «тысячи долларов».

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #видео #тюрьма #общество #мичиган

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