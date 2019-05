Полтора миллиона долларов выплатят афроамериканцу, оправданному после 45 лет тюрьмы

Власти штата Мичиган выплатят полтора миллиона долларов бывшему заключенному, которого оправдали, после того как он провел в тюрьме почти 45 лет по ложному обвинению в убийстве, передает CBS. По информации телеканала, Ричарда Филлипса приговорили к пожизненному заключению в 1972 году, а обвинения против сняли только в марте 2018 года​​​.

Генеральный прокурор штата Мичиган написал, что приговор в отношении осужденного афроамериканца «почти полностью базировался на ложных показаниях главного свидетеля по этому делу». Одобренную генпрокуратурой компенсацию в размере полтора миллиона долларов, предстоит утвердить законодателям штата.

Ричард Филлипс вошел в историю США как самый долго сидевший заключенный, которого впоследствии оправдали. Мужчина начал карьеру художника. Картины Филлипса, как отметили в CBS, теперь стоят «тысячи долларов».

UPDATE: After his 46 years of wrongful imprisonment, Richard Phillips became America’s most unlikely art phenom. One year into his newfound freedom, the state Attorney General agreed those lost years were worth something, awarding him $1.5 million.@SteveHartmanCBS has more pic.twitter.com/nBUVDEi8Yj